'Динамо' узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов: результаты жеребьевки

Киевское "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов в сезоне 2024/25 сыграет против сербского "Партизана". Торжественная церемония жеребьевки состоялась в швейцарском Ньоне.

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Первый поединок для украинцев будет домашним, он пройдет 23 или 24 июля. Ответный матч запланирован 30/31 июля на поле соперника.

Победа над вице-чемпионом Сербии будет гарантировать участие в еврокубках осенью. В случае поражения, "Динамо" в предстоящем сезоне останется без турниров УЕФА.

Если "Динамо" пройдет "Партизан", то будет несеянным в следующем раунде. Среди потенциальных соперников: шотландский "Рейнджерс", пражская "Славия", австрийский "Зальцбург" и французский "Лилль". Поединки 3-го квалификационного раунда запланированы на 6-7 августа - 13 августа. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 22 июля.

В случае победы в 3-м раунде потенциальными соперниками в плей-офф будут "Рейнджерс"/"Славия"/"Зальцбург"/"Лилль"/"Сент-Жиллуаз"/"Твенте"/победитель матча "Фенербахче" – "Лугано".

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ 2-ГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАУНДА ЛЧ

Путь представителей лиг

Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция)

Динамо Киев (Украина) – Партизан Белград (Сербия)

Путь чемпионов

Лудогорец (Болгария) / Динамо Бт (Грузия) – динамо мн (беларусь) / Пюник (Армения)

АПОЭЛ (Кипр) – Ордабасы (Казахстан) / Петрокуб (Молдова)

Ференцварош (Венгрия) – Нью-Сэйнтс (Уэльс) / Дечич (Черногория)

ПАОК (Греция) – Борац Баня-Лука (Босния) / Эгнатия (Албания)

Буде-Глимт (Норвегия) – РФШ (Латвия) / Ларн (Северная Ирландия)

Мальме (Швеция) – КИ Клаксвик (Фареры) / Дифферданж (Люксембург)

Викингур Рейкьявик (Исландия) / Шэмрок Роверс (Ирландия) – Спарта (Чехия)

Балкани (Косово) / Санта-Колома (Андорра) – Мидтьюлланд (Дания)

Флора (Эстония) / Целе (Словения) – Слован Бр (Словакия) / Струга (Сев. Македония)

Паневежис (Литва) / ХИК Хельсинки (Финляндия) – Ягеллония (Польша)

Хамрун Спартанс (Мальта) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Карабах (Азербайджан)

Виртус (Сан-Марино) / ФКСБ (Румыния) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом сезоне "Динамо" проиграло "Бешикташу" в ответной игре плей-офф Лиги конференций и впервые за 18 лет не смогло выйти в еврокубки. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 0:1.

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