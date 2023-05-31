На свадьба футболиста 'Динамо' пела Кароль и гулял скандальный футболист, выступавший в России

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за польский "Лех", покончил с холостяцкой жизнью. 22-летний футболист сборной Грузии женился на своей давней подруге, эффектной украинке по имени София, которая является дочерью украинского агента.

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Свадебная церемония Цитаишвили прошла прошла 30 мая на родине Георгия в Грузии. Для молодоженов и гостей пела украинская звезда Тина Кароль. Первый танец новой семьи был под хит "Ніжно". А закончилось все салютом, который сейчас не увидишь в Украине.

На празднике в Тбилиси был замечен бывший защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец, которого перестали вызывать в сборную Украины с 2019 года, когда игрок подписал контракт с московским "Динамо".

Ордец выступал в России до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, но затем перебрался в немецкий "Бохум". Отметим, что Иван был на свадьбе, скорее всего, со стороны невесты. Ведь София является дочерью украинского футбольного агента Эдуарда Мурзы, который, по данным ресурса transfermarkt, ведет дела Ордеца.

Также среди подопечных агента его племянник Артур Мурза, который принадлежит латвийской "Валмиере", но был отдан в аренду в казахстанский "Аксу", а также защитник "Прикарпатья" Дмитрий Шинкаренко.

Известно, что Эдуард Мурза является близким другом украинского полузащитника Александра Нойока, который долгое время был лидером "Динамо" из Бреста. В одном из своих интервью экс-игрок "Металлиста" рассказывал, как Мурза выручил его деньгами в период безденежья в харьковском клубе. А с февраля 2023-го Нойок играет за казахстанский "Атырау".

Что касается очаровательной Софии, официально ставшей женой Цитаишвили, то девушка с ранних лет отличалась яркой внешностью. В 10-летнем возрасте она принимала участие в конкурсе "Мини Мисс Украина" и получила титул "Мини-топ-модель Украины-2012" в своей возрастной категории.

София выросла в настоящую красавицу и не стесняется хвастаться своими данными в Instagram, где у нее уже 7,7 тысяч подписчиков. Правда между постановочными фото самой красотки и кадрами отдыха в теплых странах нет ни единого поста в поддержку Украины или рассказа о войне с РФ на родной земле.

В свою очередь Цитаишвили после полномасштабной войны поставил крест на россиянах и поддержал Украину, за которую играл в составе сборных различных возрастов.

"Это была та же ситуация, что и в Грузии. Забрали территории и собирались идти на Тбилиси. Я раньше думал, что это не люди плохие, а президент. Но после того, как я увидел, что военные делали с детьми и женщинами, то для меня этот народ перестал существовать. У меня ненависть к слову "Россия". Когда я смотрю видео, как обычные люди крадут танки, то я удивляюсь их смелости", – рассказывал Георгий.

Футболист и украинская красотка вместе минимум с 2020-го, когда появились их первые совместные фото.

София поддерживала Цитаишвили в самые непростые времена его карьеры, ездила в Польшу. В декабре 2022 года во время отдыха в Таиланде Георгий сделал своей любимой романтическое предложение, выложив дорожку из цветов. А по окончании сезона в Польше пара поженилась.

В текущем сезоне Цитаишвили отыграл за "Лех" в 29 матчах во всех турнирах. Воспитанник "Динамо" отличился одним забитым голом и двумя ассистами и завоевал с командой бронзовые медали в Польше. Но контракт игрока с киевлянами рассчитан до июня 2025 года, и этим летом полузащитник сборной Грузии должен будет вернуться в коллектив Мирчи Луческу.

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