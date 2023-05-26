Легенда 'Динамо' сходил с ума по Лорак, развелся после смертельного ДТП и нашел любовь на Днепре: пикантные факты из жизни Реброва

Ожидается, что в последних числах мая легенду "Динамо" и наставника "Аль-Айна" Сергея Реброва объявят новым главным тренером сборной Украины. Бывший форвард готов рассказывать о профессиональных успехах и поддерживать свою страну во время полномасштабной войны, но не обсуждает личную жизнь. Хотя ранее ни раз оказывался втянутым в скандальные истории.

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Накануне предполагаемого назначения OBOZREVATEL вспомнил любимых женщин футболиста и тренера и истории, в которые из-за них попадал Ребров.

ГИМНАСТКА ЛЮДМИЛА. В 1998 году 24-летний нападающий "Динамо" женился на экономисте Людмиле. Как рассказывала жена футболиста, у них практически не было конфетно-букетного периода. Молодые люди почти сразу же стали жить вместе.

"После неудачной игры сборной Украины с хорватами наша компания собралась в одном из столичных клубов. В нее пригласили и Сережу. После той встречи мы больше никогда не расставались. После ужина с друзьями, уже на следующее утро, мы вместе отправились провожать Сережину сестру. У нас, в отличие от многих, не было долгого периода ухаживаний и вечерних телефонных разговоров. Мы просто постоянно были вместе. Наверное, это можно назвать любовью с первого взгляда", – вспоминала знакомство Людмила.

Любопытно, что в детстве Людмила занималась гимнастикой, а рядом тренировались футболисты. Мальчишки повадились ходить на тренировки, подбрасывали конфеты, цветочки, приставали… Тогда-то она поклялась, что никогда в жизни не выйдет замуж за футболиста. Но судьба распорядилась иначе.

В 1999 году Людмила родила Реброву сына Дмитрия, а в 2000-м вместе с форвардом сборной Украины уехала жить в Лондон – Сергей как раз подписал контракт с английским "Тоттенхэмом". Но счастье оказалось не безоблачным.

СОРВАЛО КРЫШУ. В начале 2000-х Ребров закрутил роман с популярной певицей Ани Лорак, которая на тот момент жила в гражданском браке со своим продюсером Юрием Фалесой. По словам Юрия, они познакомились во время записи альбома. Некоторое время даже дружили семьями с Ребровыми, но затем между Каролиной и Сергеем вспыхнули другие чувства.

"Мы познакомились в Лондоне – это был музыкальный фестиваль, на который меня пригласили. После этого была вечеринка, а дальше, как оно все бывает – просто взгляд, общение и какая-то заинтересованность друг другом, на этом и должно было все закончиться, но человек искал пути, номера телефонов и так далее. Когда мужчина одержим – он всего добивается", – много лет спустя призналась Лорак.

"У обоих совершенно сорвало крышу и оба брака оказались под угрозой. Я впервые в жизни понял, что такое женская любовь, и по-настоящему завидовал этому мужчине. Каролина готова была отменить концерт ради встречи с ним. Бросить все и улететь в Лондон", – вспоминал Фалеса.

Тогда продюсер приложил много усилий, чтобы удержать певицу – встречался с семьей Реброва, обсуждал проблему с женой футболиста: "Она была в депрессии. Но нашла силы простить мужа". А вот Каролину, по словам Фалесы, ожидало разочарование: "Я сдувал с нее пылинки, а Сергей только поигрался".

Позже певица рассказывала, что когда Ребров добился желаемого, то не знал, что делать дальше: "Он предлагал мне роль любовницы, к которой я не была готова. Чувства умерли на уровне зародыша. Я поняла, что это не мой путь и дальше ничего не произошло. В какой-то момент, когда я это все поняла, я сказала "Нет, так не будет!"

Ребров остался с Людмилой, но как показали дальнейшие события, разбитую тарелку Ребровым склеить не удалось. Считается, что брак на тот момент тренера "Динамо" окончательно распался после трагических событий весной 2013 года.

СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ. В марте 2013-го жена Реброва Людмила попала в аварию недалеко от динамовской базы в Конче-Заспе. Ее внедорожник врезался в "Жигули", в котором ехали киевляне Евгения и Владимир Веременко. 19-летняя Евгения, которая была на пятом месяце беременности, погибла. Владимир несколько месяцев провел в частной клинике, а лечение оплачивал Ребров.

После этого Людмила с сыном окончательно перебрались в Лондон, где мальчик учился в колледже и занимался в футбольной школе "Тоттенхэма".

А Сергея в октябре 2013-го папарацци подловили в компании молодой длинноногой шатенки в одном из торговых центров Киева. Девушку звали Анна и по поведению пары было видно, что они больше, чем друзья.

Впоследствии оказалось, что Сергей и Анна познакомились еще в июле 2010 года. "Мой муж не помнит точную дату. И ничего страшного в этом нет. За мужчину говорят его действия", – отмечает Анна.

ЛАГЕРЬ НА ДНЕПРЕ. "Это была очень романтическая атмосфера, берег Днепра, красивая природа, вечером мы разожгли костер. Жарили сосиски на таких деревянных палочках, и это все напоминало лагерь отдыха для взрослых", – рассказала жена Реброва на своем канале.

В первый день знакомства Сергей предложил девушке покататься на квадроцикле по песку: "Он ехал так быстро, что мне пришлось схватиться за него и держаться очень крепко, чтобы не слететь с того квадроцикла. Волосы после этого были в пыли, но это был такой адреналин, что сказать, что я была в восторге – значит ничего не сказать".

После этого Анна и Сергей начали общаться. Уже на следующий день футболист позвонил и пригласил девушку на ужин. При этом во время первой встречи Анна не узнала в новом знакомом форварда сборной Украины. Уже потом, когда ей назвали фамилию Реброва, она поняла, что где-то о нем слышала, но не помнила в какой сфере он работает.

"Наверное, это его и подкупило. Поскольку он сам мне рассказал, чем занимается. Я не сразу узнала, что он – легенда украинского футбола. Мне кажется, что познакомились мы не просто так. Где-то за месяц или за два до нашей встречи я ехала в автобусе из университета и послала Вселенной запрос, что я так хочу любить и быть любимой", – считает Анна.

Выходит, что несколько лет пара была вынуждена скрывать свои отношения. Затем шатенка стала появляться в ложе на матчах "Динамо" и сопровождать Сергея на различные мероприятия. А летом 2016-го стало известно, что Ребров женился во второй раз и, судя по всему, очень счастлив.

Анна подарила тренеру двоих сыновей – Никиту и Александра. Три года года семья прожила в Будапеште, где Ребров работал с "Ференцварошем", а затем перебрались в ОАЭ.

"Мужчина не должен быть спасателем в вашей жизни, он должен дополнить вас, и вы должны создать единое целое", – раскрыла небольшую тайну своих удачных отношений Анна, которая в Эмиратах стала блогером и снимает передачи для собственного канала на YouTube.

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