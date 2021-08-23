Суркис встретился с Шевченко и раскрыл содержание разговора

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что в перерыве центрального матча 5-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против черниговской "Десны" успел пообщаться с экс-наставником национальной команды Андреем Шевченко. По словам Игоря Михайловича, он договорился встретиться с Шевченко, который пробудет в Киеве еще десять дней, и пообщаться более плотно.

Суркис отметил, что всегда оставался в хороших отношениях с Андреем, независимо от того. где тот работал.

"Он мой друг. И вы знаете, что я к нему очень тепло отношусь, и надеюсь, что это взаимно", – заявил Суркис в эфире Youtube-канала FootbalHub.

Раскрывая содержания беседы президент "Динамо" признался, что не говорил с Андреем Николаевичем о его карьерном будущем.

"Мы просто обсудили праздники, награждение у президента, на котором он был. Я думаю, что ему нужно отдохнуть и подзарядить батарейки. И такой тренер как он, поверьте мне, найдет место в хорошем клубе", – подытожил Суркис.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа Шевченко впервые лично увиделся со своим преемником Александром Петраковым после ухода из национальной команды. Специалисты увиделись на матче "Динамо" – "Десна".

Сам поединок завершился разгромом черниговской команды со счетом 4:0.

Ранее в сети появилось фото Шевченко, которое было сделано на учебно-спортивной базе "Святошин", где тренируется донецкий "Шахтер".