Суркис рассказал, что делает с командой после поражения

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что после плохих матчей не устраивает разборки с футболистами.

Игорь Михайлович признался, что за образец поведения с игроками взял модель Валерия Лобановского.

"Валерий Васильевич говорил: "Давайте, когда мы выигрываем, то будем радоваться и поздравлять игроков и тренеров, а когда проигрываем – будем анализировать и не будем давать эмоциям ход. Мы можем нарушить моральный климат в команде". Он первый ввел цифры. "Надо посмотреть статистику. Кто что сделал. Проанализировать, и тогда разбираться". Поэтому из-за поражений у меня никогда не было скандалов с игроками", – рассказал Суркис в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".

В тоже время владелец "Динамо" признался, что собирал команду из-за негативного отношения к своим обязанностями.

"Объяснял футболистам, в каком клубе они играют. Иногда мне удавалось достучаться до ребят, иногда нет, и следующие матчи были провальные. Тогда наступал момент смены тренера. Я видел, что нити терялись", – подытожил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент киевской команды заявил, что бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо является для него предателем.