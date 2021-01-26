Суркис назвал любимчиков в "Динамо" и самого трудного футболиста в общении

Президент "Динамо" Игорь Суркис, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона о своих самых любимых футболистах среди легионеров в истории клуба, в первую очередь назвал фамилию Данилы Силвы, выступавшего Киеве с 2010 по 2017 года.

Владелец "бело-синих" признался, что очень полюбил бразильца за профессионализм, и переписывается с ним до сих пор.

"Он хотел вернуться, но я его отговорил. 35 лет, куда ему играть. Классный парень был. Огромными профессионалами среди легионеров были Бетао, Леко, Чернат, Гавранчич, Гиоане. Если я буду когда-нибудь писать книгу, этих футболистов буду вспоминать самыми теплыми словами. Вукоевич – динамовец до мозга костей. Вида – профессионал", – рассказал Суркис в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".

Игорь Михайлович отметил, что многие легионеры приезжали не ради денег, b становясь частью этого коллектива, они понимали, за какой клуб играют.

"А были такие, что приезжали заработать деньги и сбежать. Пример – Лэнс, которого мы купили за 11 млн, а продали за 24. Он рвался назад", – отметил Суркис.

Самым тяжелым в общении президент "Динамо" назвал Клебера.

"Это из легионеров, а из наших никого. С нашими было просто. Мы разговаривали на одном языке: если не штраф, то пи*дюли", – заявил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис сказал, как общается с футболистами "Динамо" после плохих матчей.