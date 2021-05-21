Суркис рассказал об особом правиле Луческу в Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу ввел особые правила после своего прихода в столичный клуб. В частности, теперь все футболисты после матчей вместе садятся в клубный автобус и едут на базу, а не разъезжаются по домам.

Об этом в интервью "ПроФутбол Digital" рассказал президент "бело-синих" Игорь Суркис. Он обратил внимание на то, что такой шаг очень важен для восстановления футболистов.

"После первой игры с "Олимпиком", которую мы выиграли со счетом 4:1, футболисты сели в свои машины и начали разъезжаться. Мирча сказал, что так больше не будет. Все будут садиться в автобус и ехать на базу на восстановление. Мы вместе ужинаем и едем по домам. Раньше было так, что после футбола каждый свободен. Кроме времен Лобановского", – сказал Суркис.

Напомним, Мирча Луческу возглавил "Динамо" минувшим летом. Вместе с командой он выиграл чемпионат Украины, Кубок страны и Суперкубок. Благодаря этому румынский тренер вошел в историю украинского футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу откровенно рассказал, что его убедило принять предложение возглавить "Динамо". Он также сообщил, что перед стартом сезона его подопечные чувствовали себя униженными.