Суркис назвал футболиста "Динамо", сбежавшего из Украины "после первой ракеты, пролетевшей над базой"
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что Джастин Лонвейк отказался выступать в Украины из-за войны с Россией. По словам Игоря Михайловича, 23-летнему нидерландцу с суринамскими корнями создали все условия, но первый же ракетный обстрел вынудил футболиста уехать из Киева.
Суркис признался, что пора вводить в игру молодых футболистов и давать дорогу молодым, потому что "Динамо" не может к себе приглашать очень качественных легионеров.
"Вот за Лонвейка заплатили деньги, и условия ему хорошие создали. А первая ракета, которая летела над базой... И он сказал, что не хочет больше здесь оставаться, пока идет война", – сказал Суркис Youtube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".
Игорь Михайлович добавил, что фактор "отказа выступать" не должен влиять на игру клуба.
"Мы не можем на такое рассчитывать, потому что главный тренер наигрывал состав... На игру с "Ворсклой" вышло на поле 11 украинских футболистов и они сделали результат. Да, есть недостатки, но они учатся", – отметил президент "бело-синих".
Напомним, что остаток сезона Лонвейк будет выступать в аренде в нидерландском "Андерлехте".
Как сообщал OBOZREVATEL, правило ФИФА, по которому футболистам из украинских клубов разрешается досрочно разрывать контракт и уезжать из страны, не распространяется на Лонвейка, подписавшего договор уже после полномасштабного вторжения России.
Напомним, что Лонвейк перешел в киевское "Динамо" в сентябре прошлого года. Соглашение было подписано сроком на 5 лет.
С того времени провел в "бело-синей" футболке 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
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