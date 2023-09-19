Суркис назвал футболиста 'Динамо', сбежавшего из Украины 'после первой ракеты, пролетевшей над базой'

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что Джастин Лонвейк отказался выступать в Украины из-за войны с Россией. По словам Игоря Михайловича, 23-летнему нидерландцу с суринамскими корнями создали все условия, но первый же ракетный обстрел вынудил футболиста уехать из Киева.

Суркис признался, что пора вводить в игру молодых футболистов и давать дорогу молодым, потому что "Динамо" не может к себе приглашать очень качественных легионеров.

"Вот за Лонвейка заплатили деньги, и условия ему хорошие создали. А первая ракета, которая летела над базой... И он сказал, что не хочет больше здесь оставаться, пока идет война", – сказал Суркис Youtube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

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Игорь Михайлович добавил, что фактор "отказа выступать" не должен влиять на игру клуба.

"Мы не можем на такое рассчитывать, потому что главный тренер наигрывал состав... На игру с "Ворсклой" вышло на поле 11 украинских футболистов и они сделали результат. Да, есть недостатки, но они учатся", – отметил президент "бело-синих".

Напомним, что остаток сезона Лонвейк будет выступать в аренде в нидерландском "Андерлехте".

Как сообщал OBOZREVATEL, правило ФИФА, по которому футболистам из украинских клубов разрешается досрочно разрывать контракт и уезжать из страны, не распространяется на Лонвейка, подписавшего договор уже после полномасштабного вторжения России.

Напомним, что Лонвейк перешел в киевское "Динамо" в сентябре прошлого года. Соглашение было подписано сроком на 5 лет.

С того времени провел в "бело-синей" футболке 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

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