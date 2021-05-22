Игорь Суркис: моя семья вложила в "Динамо" 1,5 млрд. Не в гривнах

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал свою фразу в адрес болельщиков киевского клуба о вложениях в команду. Год назад владелец столичной команды заявил, что "вху*рил в "Динамо" полтора миллиарда" .

В эфире Youtube-канала ПРОФУТБОЛ Digital Суркис подтвердил сумму, уточнив, что она была сказана не так грубо и речь идет не о гривнах.

"Я сказал бы так: моя семья с того момента, что взяла "Динамо", а это практически все годы независимости Украины, вложила не меньше той суммы, которая фигурирует в прессе"

Президент "Динамо" с сожаление отметил, что футбол в Украине как не был прибыльным, так таким и остается.

"Атрибутика не продается, билеты ничего клубу не приносят. Мы пытаемся что-то сделать. УЕФА пытается. Он дает таким клубам, как мы, развиваться дальше. Потому что невозможно все время только вкладывать. Хотя бы выйти на самоокупаемость. Помимо всего прочего, присутствует fair play – ты не можешь потратить за три сезона больше, чем ты заработал, не привлекая спонсоров. И мы видим такие клубы наказаны, как "Манчестер Сити", ПСЖ. На огромные суммы", – сказал Суркис.

Игорь Михайлович вспомнил и другую фразу.

"Вы хотите мной командовать и диктовать, кто будет главным тренером". На это я сказал: "Мой кабинет открыт, занесите деньги на один сезон в бюджет клуба и руководите". И через год мы с вами встретимся. Дальше продолжался диалог: "Продайте "Динамо". Купите. Давайте мы повесим объявление на колоннаде стадиона: "Продается "Динамо". Как вы думаете, выстроится большая очередь?" – задал риторический вопрос владелец "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис заявил, что ультрас киевского "Динамо" не имеют права оскорблять главного тренера команды Мирчу Луческу. Румынский тренер выиграл с командой за один сезон три трофея, что является главным в футболе.