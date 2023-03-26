Суперсенсация в Казахстане. Результаты отбора на Евро-2024 26 марта

В воскресенье, 26 марта, состоялись очередные 8 матчей 2-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024. Футбольные баталии прошли в группах С, H и J.

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Для всех украинских болельщиков главным поединком стала игра на "Уэмбли", где подопечные Руслана Ротаня уступили сборной Англии (0:2).

Однако среди всех встреч дня, особняком стоит битва на "Астана Арена", где Казахстан (110-й в рейтинге ФИФА) обыграл Данию (№10 ФИФА). Перед встречей на победу хозяев принимались ставки с коэффициентом 19.6.

Все результаты 26 марта

ГРУППА С

Мальта – Италия 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 15 Ретеги, 0:2 – 27, автогол Гийомье.

Мальта – Бонелло, Борг, Апап (Браун, 83), Аттард (Мускат, 64), Корбалан, Гийомье, Янкам, Мускат (Теума, 76), Мбонг, Джонс (Димек, 76), Сатариано (Нвоко, 64).

Италия – Доннарумма, Ди Лоренцо (Дармиан, 46), Романьоли, Скальвини (Толои, 83), Эмерсон, Кристанте, Пессина, Тонали (Верратти, 67), Политано, Ретеги (Скамакка, 66), Ньонто (Грифо, 22).

Предупреждения: Ди Лоренцо (36), Скальвини (54).

Англия – Украина 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 37 Кейн, 2:0 – 40 Сака.

Англия – Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Беллингем (Галлахер, 86), Мэддисон (Грилиш, 86), Сака, Кейн (Тоуни, 81).

Украина – Трубин, Караваев (Буяльский, 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 62), Степаненко (Коноплянка, 90), Малиновский, Зинченко, Мудрик (Цыганков, 61), Судаков, Яремчук (Довбик, 74).

Предупреждение: Малиновский (69).

ГРУППА H

Казахстан – Дания 3:2 (0:2, 3:0)

Голы: 0:1 – 21 Хейлунд, 0:2 – 35 Хейлунд, 1:2 – 73, пенальти Зайнутдинов, 2:2 – 86 Тагыберген, 3:2 – 89 Аймбетов.

Казахстан – Шацкий, Габышев (Скворцов, 34), Малый (Ерланов, 46), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Дарабаев, 83), Тагыберген, Зайнутдинов (Исламхан, 79), Оразов, Самородов (Аймбетов, 78).

Дания – Шмейхель, Ба, Кьер, Нельссон, Мэле (Кристенсен, 83), Нергор, Хейбьерг, Йенсен (Биллинг, 65), Дамсгор (Дарами, 65), Винд (Брэйтуэйт, 87), Хейлунд.

Предупреждения: Аймбетов (90), Шацкий (90), Хейлунд (90).

Удаление: Аймбетов (90).

Словения – Сан-Марино 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 56 Шешко, 2:0 – 60, автогол Ди Майо.

Словения – Облак, Стоянович, Брекало, Бийол (Дркушич, 36), Карничник (Балковец, 58), Зайц (Горенц-Станкович, 82), Вербич (Хорват, 82), Ловрич, Гнезда-Черин, Вомбергар (Випотник, 58), Шешко.

Сан-Марино – Бенедеттини, Д`Аддарио, Чеволи, Фаббри (Франчози, 73), Росси (Ди Майо, 46), Този, Голинуччи, Баттистини, Лунадеи (Витайоли, 73), Берарди (Ладзари, 58), Нанни (Ринальди, 86).

Предупреждения: Д`Аддарио (45), Фаббри (54), Франчози (78).

Северная Ирландия – Финляндия 0:1 (0:1, 0:0)

ГРУППА J

Лихтенштейн – Исландия 0:7 (0:2, 0:5)

Словакия – Босния и Герцеговина 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 13 Мак, 2:0 – 40 Гараслин.

Словакия – Дубравка, Пекарик, Дьомбер, Вавро, Ганцко, Куцка, Лоботка (Грошовски, 90), Дуда (Бенеш, 69), Мак (Суслов, 58), Гараслин (Беро, 90), Полиевка (Зреляк, 69).

Босния и Герцеговина – Шехич, Дедич, Миличевич (Цимирот, 46), Саничанин, Ахмедходжич, Газибегович, Крунич, Хаджиахметович (Прцич, 63), Превляк (Джеко, 63), Демирович, Тахирович (Стеванович, 74).

Люксембург – Португалия 0:6 (0:4, 0:2)

Голы: 0:1 – 9 Роналду, 0:2 – 15 Жоау Феликс, 0:3 – 18 Бернарду Силва, 0:4 – 31 Роналду, 0:5 – 77 Отавио, 0:6 – 88 Рафаэл Леау.

Люксембург – Морис, Янс, Шано, Мартинс (Бонерт, 46), Жерсон (Карлсон, 46), Пинту, Мартинс Перейра (Тилль, 82), Баррейро, Синани (Олесен, 46), Тилль (Боржес Саншес, 70), Родригеш.

Португалия – Руй Патрисиу, Диогу Далот, Рубен Диаш, Антониу Силва, Данилу Перейра, Мендеш, Бруну Фернандеш (Рафаэл Леау, 75), Пальинья (Диогу Жота, 87), Бернарду Силва (Рубен Невеш, 64), Жоау Феликс (Отавио, 75), Роналду (Гонсалу Рамуш, 65).

Предупреждения: Тилль (32), Мартинс (37), Роналду (57), Мартинс Перейра (74), Баррейро (82).

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