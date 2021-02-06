Судья в матче показал красную карточку собаке. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
5,8 т.
Собака на футбольном поле

Собака, которая четыре раза выбегала на поле во время товарищеского матча между командами второго дивизиона чемпионата Сербии "Раднички 1923" – "Колубара" (0:3), была удалена с поля традиционным "футбольным" способом.

Белградская газета Sportski Zurnal опубликовала на своем сайте фотографию, на которой рефери Марко Ивкович показывает красную карточку животному. Пес несколько раз останавливал встречу, отказываясь покидать газон. В четвертый раз судья не выдержал и показал собаке карточку.

Рефери показал собаке красную карточку

"Радницки 1923", после первой половины сезона лидирует в турнирной таблице (40 очков) первого дивизиона. "Колубара" занимает четвертое место с 29 очками. Лига должна возобновиться 20 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный момент произошел на престижном теннисном турнире серии WTA в Абу-Даби, который из-за коронавирусных ограничений проходил без зрителей.

Едва ли не единственным болельщиком стал кот, который посещал матчи в течение нескольких дней.