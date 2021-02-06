Судья в матче показал красную карточку собаке. Фотофакт

Собака, которая четыре раза выбегала на поле во время товарищеского матча между командами второго дивизиона чемпионата Сербии "Раднички 1923" – "Колубара" (0:3), была удалена с поля традиционным "футбольным" способом.

Белградская газета Sportski Zurnal опубликовала на своем сайте фотографию, на которой рефери Марко Ивкович показывает красную карточку животному. Пес несколько раз останавливал встречу, отказываясь покидать газон. В четвертый раз судья не выдержал и показал собаке карточку.

"Радницки 1923", после первой половины сезона лидирует в турнирной таблице (40 очков) первого дивизиона. "Колубара" занимает четвертое место с 29 очками. Лига должна возобновиться 20 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный момент произошел на престижном теннисном турнире серии WTA в Абу-Даби, который из-за коронавирусных ограничений проходил без зрителей.

Едва ли не единственным болельщиком стал кот, который посещал матчи в течение нескольких дней.