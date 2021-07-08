Судья объяснил, почему матч Англия – Дания не остановили из-за второго мяча на поле
Российский футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что его нидерландский коллега Данни Маккели поступил верно, не остановив встречу Англия - Дания, когда на поле "Уэмбли" появилось два мяча. Инцидент случился в экстратайме за несколько мгновений до падения Рахима Стерлинга в датской штрафной.
В сети возмутились действиями нидерландца, посчитав, что он подыграл англичанам. Несмотря на присутствие в матче системы видеопомощи арбитрам (VAR), юзеры уверены, что пенальти был поставлен несправедливо.
"Эти разговоры особого внимания не стоят. Маккели не остановил встречу и правильно сделал, так как второй мяч никак не мешал игрокам, не отвлекал их. По правилам нужно было продолжать", – цитирует арбитра Чемпионат.com.
Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией завершился в дополнительное время победой хозяев.
В основное время команды обменялись забитыми голами (1:1).
Судьбу встречи решил пенальти, назначенный в первом экстратайме за фол против Рахим Стерлинга.
Позже стало известно, что УЕФА открыл дело по итогам поединка Англия – Дания.