Судья объяснил, почему матч Англия – Дания не остановили из-за второго мяча на поле

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что его нидерландский коллега Данни Маккели поступил верно, не остановив встречу Англия - Дания, когда на поле "Уэмбли" появилось два мяча. Инцидент случился в экстратайме за несколько мгновений до падения Рахима Стерлинга в датской штрафной.

В сети возмутились действиями нидерландца, посчитав, что он подыграл англичанам. Несмотря на присутствие в матче системы видеопомощи арбитрам (VAR), юзеры уверены, что пенальти был поставлен несправедливо.

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"Эти разговоры особого внимания не стоят. Маккели не остановил встречу и правильно сделал, так как второй мяч никак не мешал игрокам, не отвлекал их. По правилам нужно было продолжать", – цитирует арбитра Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией завершился в дополнительное время победой хозяев.

В основное время команды обменялись забитыми голами (1:1).

Судьбу встречи решил пенальти, назначенный в первом экстратайме за фол против Рахим Стерлинга.

Позже стало известно, что УЕФА открыл дело по итогам поединка Англия – Дания.