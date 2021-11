'Судья хотел взять автограф у Неймара': тренер 'Лейпцига' – о матче с ПСЖ

Среди результатов Лиги чемпионов 3 ноября выделяется ничья немецкого "Лейпцига" и французского ПСЖ. Аутсайдер группы А сумел огорчить Неймара и компанию, забив пенальти на последней минуте матча (2:2), однако тренер хозяев Джесси Марш остался недоволен судейством.

При этом 47-летний американский специалист получил желтую карточку от шведского судьи Андреаса Экберга за бурные претензии. А затем высказался в адрес арбитров после финального свистка.

"Тяжело заслужить уважение у судей. Выглядело так, будто судья хотел взять автограф у Неймара. Складывается впечатление, что судьи принимают решения в пользу больших клубов, а не маленьких", – привели слова Марша на странице B/R Football в Twitter.

Leipzig coach Jesse Marsch was booked for protesting the referee’s decisions during their draw vs. PSG.



