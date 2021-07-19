Старт УПЛ находится под угрозой срыва из-за вспышки COVID-19 – СМИ

11 футболистов "Львова" сдали положительные тесты на коронавирус. Это ставит под угрозу открытие сезона Премьер-лиги, стартовый матч которого должен пройти именно с участием львовян.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал журналист Игорь Бурбас. Он отметил, что всего в клубе 15 заразившихся COVID-19, а еще у пятерых человек подозрение на инфекцию. При этом уже в пятницу, 23 июля, "Львов" должен сыграть с "Мариуполем".

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"Старт украинского футбольного сезона под угрозой срыва. Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК "Львов" сейчас сразу аж 15 положительных COVID-тестов (11 футболистов, четыре тренера). Плюс еще пятеро на температуре. А через четыре дня матч с "Мариуполем"..." – написал представитель СМИ.

Напомним, в новом сезоне УПЛ выступят 16 команд, а не 14, как годом ранее. Букмекеры назвали главного фаворита на победу в первенстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, все клубы УПЛ обязали разместить на экипировке эмблему Украинской ассоциации футбола (УАФ) с картой Крыма, а также слоганом "Слава Украине! Героям слава!". В Европейском футбольном союзе (УЕФА) отказались вмешиваться в ситуацию после запроса пропагандистского российского информационного агентства "Новости".