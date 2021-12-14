Стало известно, какой пункт контракта в "Динамо" нельзя разглашать футболистами всю жизнь

Бывший футболист "Динамо" Роман Максимюк рассказал, что в течение всей жизни нельзя разглашать пункт о размере зарплаты в киевском клубе. Хавбек защищал цвета столичной команды в 2000 году.

Игрок провел 7 матчей. В составе "бело-синих" стал чемпионом Украины сезона 1999/00.

"Сколько заработал сказать не могу. Потому что мы подписывали контракт, и на всю жизнь действителен пункт, что мы не имеем права разглашать эту информацию", – сказал Максимюк в интервью Fanday,

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Напомним, что Максимюк начал свою профессиональную карьеру в 1991 году в низших лигах украинского чемпионата. Его уверенную игру за "Прикарпатье" заметили селекционеры "Зенита", пригласившие Романа в команду с берегов Невы.

В 1998—1999 он успешно играл в санкт-петербургском "Зените", в составе которого стал обладателем Кубка России 1999. В составе питерцев в паре с Сергеем Герасимцом был одним из ключевых игроков команды.

Затем вернулся в Украину и играл в "Динамо" Киев.

В 2000 – 2005 годах выступал за "Днепр" (Днепропетровск), бронзовый призер сезонов 2000/01 и 2003/04. В 2005 – 2008 годах играл за "Волынь".

Летом 2008 года перешёл в казахский "Атырау". В 2009 году выступал за "Казахмыс".

В марте 2010 года перешёл в одесский "Черноморец". 13 мая 2010 года стало известно что по истечении срока контракта с ФК "Черноморец" (Одесса) получил статус свободного агента.

В 2011 году опять играл за "Волынь". Матч 20 тура чемпионата Украины "Волынь" — "Ильичевец" (0:1) стал последним в карьере игрока, 37-летний Максимюк решил завершить карьеру.

В составе сборной Украины провёл 5 матчей. Первый матч за украинцев сыграл 19 августа 1998 года, в товарищеском поединке против сборной Грузии (4:0). Пятый и последний матч за сборную, Максимюк провёл 7 сентября 2002 года, в отборочном турнире чемпионата Европы против сборной Армении (2:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" решило расстаться с одним из своих лидеров – левым защитником Виталием Миколенко.