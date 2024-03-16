Стало известно, что случилось со 'всемирно известным украинским тренером', отказавшимся возвращаться в Украину и сбежавшим со сборов

Тренер "Черноморец" Игорь Касьяненко, который отвечал в одесском клубе за физическую подготовку, нашел себе работу в США. 14 марта стало известно, что 36-летний уроженец Луганска сбежал перед возвращением команды с подготовительных сборов в Турции в феврале.

7 марта на сайте футбольного клуба из Майами "Дейд Каунти" появилось объявление о новой тренировочной программе для футболистов до 23 лет с "тренером мирового уровня Игорем Касьяненко".

Сам украинец присутствует в рекламном ролике, показывая, как он занимается с игроками.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Касьяненко не явился на авиарейс до Кишинева, откуда "моряки" добирались до родного города в начале февраля.

Руководство "Черноморца" проинформировало об этом случае Министерство молодежи и спорта Украины, осудив такой поступок своего уже бывшего сотрудника.

Отметим, что ранее ведущие игроки сборной Украины по гандболу отказались возвращаться в страну, чтобы провести в ней сборы перед матчем квалификации на чемпионат мира по гандболу.

До этого форвард "Шахтера" Богдан Вьюнник отказался тренироваться с донецким клубом и сбежал в Саудовскую Аравию.

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