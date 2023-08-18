Стало известно, что сказал Лунин тренеру 'Реала' после покупки нового вратаря. Анчелотти объявил решение по украинцу

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин намерен бороться за место в основном составе мадридского "Реала" после того, как в команду пришел испанец Кепа Арриссбалага. Наш соотечественник сказал об этом наставнику команду Карло Анчелотти после одной из тренировок.

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Такими данными располагает издание Defensa Central. "Подписание Кепы ничего для меня не меняет, я буду продолжать усердно работать", – заявил украинский легионер "Реала" в разговоре с Анчелотти.

Сам итальянский тренер на пресс-конференции перед матчем 2-го тура Примеры с "Альмерией" сообщил, что место в воротах займет именно Лунин. При этом он положительно оценил работу Кепы на тренировках, который присоединился к "Реалу" в начале недели после того, как травму получил бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа.

"Кепа очень хорошо адаптируется. Он молодой, но у него большой опыт на международном уровне, а Лунину немного не хватает опыта в этом смысле, что для молодого человека нормально. Я не думаю, что ротация вратарей будет каждые три дня, но наличие двух очень хороших вратарей дает тому или другому больше минут. Пока Кепа адаптируется, мы продолжаем с Луниным", – сказал итальянец.

Отметим, что украинский вратарь провел отличный матч с "Атлетиком" из Бильбао, в котором мадридская команда добыла выездную победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором видно, как Андрей Лунин спорит с тренером вратарей "Реала" во время тренировки.

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