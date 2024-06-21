Стала известна первая сборная, которая вылетела с Евро-2024

Сборная Польши по футболу стала первой командой, которая досрочно лишилась шансов выйти в плей-офф чемпионата Европы, который в эти дни проходит на полях Германии. Это стало известно после того, как в группе D, где выступают наши соседи, завершились матчи второго тура.

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Поляки, который в стартовой игре проиграли Нидерландам (1:2), рассчитывали взять первый очки в противостоянии с Австрии, но потерпели фиаско. В первом тайме команды обменялись голами, однако после перерыва подопечные тренера Михала Пробежа пропустили два мяча и уступили.

В заключительном матче игрового дня польской сборной необходимо было, чтобы Франция проиграла Нидерландам, так именно с "галльскими петухами" сыграет "кадра" в заключительный день группового этапа. Но надеждам подопечных Пробежа не суждено было сбыться – встреча завершилась нулевой ничьей.

Таким образом Польша не сможет подняться выше четвертого места. Она уступает Австрии по личным встречам, результаты которых первыми учитываются при равенстве очков при итоговом распределении мест в группе, а Францию и Нидерланды догнать не сможет. "Кадра" первой узнала, что отправится домой уже после группового турнира.

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