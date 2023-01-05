Знаменитый российский футбольный комментатор Алексей Андронов эмоционально прокомментировал выступление Владимира Соловьева. 2 января главный пропагандист Кремля заявил, что жизнь сильно переоценена и нечего боятся смерти.

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"Ну мы же в рай попадем? Так чего бояться, это все равно неотвратимо", – пофилософствовал Соловьев в эфире телеканала "Россия 1".

"Официальное заявление. Если эта тварь в френче – планирует в рай, то я лучше в ад. На одном поле ср*ть зашкварно с этим дегенератом! Но пусть он первый покажет, что "жизнь переоценена", а?" – возмутился журналист у себя в Telegram-канале.

24 октября Андронов, который известен своей антивоенной и проукраинской позицией, жестко раскритиковал пропагандиста и украинофоба Антона Красовского. Журналист отметил, что так называемый коллега перешел все границы, призвав к убийствам украинских детей.

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