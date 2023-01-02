''Мы же в рай попадем?'' Соловьев рассказал, как почетно россиянину умереть за высокую цель. Видео

Топ-пропагандист России Владимир Соловьев снова начал философствовать на тему смерти и того, что ее не стоит бояться. Вероятно, опальный ведущий предчувствует ее неуклонное приближение.

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Кадры с очередного балагана на канале "Россия-1" опубликовал Telegram-канал OBOZREVATEL. Вместе с гостями пропагандистского шоу Соловьев рассуждал над тем, что смерть – переход на новый этап жизни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ну мы же в рай попадем? Так чего бояться, это все равно неотвратимо. Тем более, как говорил кто-то из классиков: "Плохо, когда у тебя нет принципа, за который ты можешь умереть". На фронте такое четкое понимание, за что они воюют, ради чего. И это такой подъем духа", – заметил пропагандист.

Ведущего радостно поддержал гость студии, который очень обрадовался, что у россиян, наконец, появилась мечта не материальная, а куда более почетная. Вероятно, он подразумевал, что для подлинного гражданина РФ стыдно мечтать о жизни в нормальной экономических условиях, а нужно стремиться погибнуть за нищету и диктатуру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропагандисты на традиционном новогоднем "Голубом огоньке" пытались имитировать безудержное веселье, окружив себя военными преступниками. Однако выражение их лиц красноречиво говорило о том, что это их последний Новый год.

Наибольшим огорчением накануне праздников для Соловьева стало посещение президентом Украины Зеленским Вашингтона. Внешний вид членов украинской делегации и американского лидера вызвал очередное параноидальное обострение.

"Сидит этот кретин, судя по всему, министр иностранных дел, он в каких кроссовках? Правильно, "зет". Намекает: "Я – русский агент". Дальше. Кто встречает? Байден. Что у него на галстуке? Правильно. У него галстук – георгиевская лента. Это же намёки!" – разразился в эфире пропагандист.

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