Срна: слишком много судейских ошибок против "Шахтера". Не дали 3 пенальти. Двойные стандарты

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна заявил, что судьи неадекватно оценивают игру его команды в последних трех турах украинской Премьер-лиге. По мнению легендарного хорвата на лицо двойные стандарты.

Срна считает, что арбитры должны были давать три пенальти его команде в предыдущих матчах: Два – со "Львовом", одно – с "Александрией".

"Без VAR, конечно, тяжелее – я понимаю, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но слишком много ошибок в сторону "Шахтера". Судейство с нами и некоторыми другими командами отличается. Это неприятно. Кому-то судится, а кому-то нет. Двойные стандарты", – цитирует директора "Шахтера" клубная пресс-служба.

Видео дня

В тоже время Дарио поспешил заверить, что это не оправдание

"Я просто хочу сказать: понимаю арбитров, ошибки случаются, но судейство с первых трех туров началось не очень хорошо", – подытожил Срна.

Напомним, что после 3-х туров в УПЛ "Шахтер" занимает 7-ю строчку. В активе подопечных Де Дзерби 6 очков.

7 августа поединок против "Александрии" завершился грандиозной сенсацией.

"Горняки" пропустили два гола и потерпели поражение.