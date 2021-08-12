Срна: слишком много судейских ошибок против "Шахтера". Не дали 3 пенальти. Двойные стандарты
Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна заявил, что судьи неадекватно оценивают игру его команды в последних трех турах украинской Премьер-лиге. По мнению легендарного хорвата на лицо двойные стандарты.
Срна считает, что арбитры должны были давать три пенальти его команде в предыдущих матчах: Два – со "Львовом", одно – с "Александрией".
"Без VAR, конечно, тяжелее – я понимаю, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но слишком много ошибок в сторону "Шахтера". Судейство с нами и некоторыми другими командами отличается. Это неприятно. Кому-то судится, а кому-то нет. Двойные стандарты", – цитирует директора "Шахтера" клубная пресс-служба.
В тоже время Дарио поспешил заверить, что это не оправдание
"Я просто хочу сказать: понимаю арбитров, ошибки случаются, но судейство с первых трех туров началось не очень хорошо", – подытожил Срна.
Напомним, что после 3-х туров в УПЛ "Шахтер" занимает 7-ю строчку. В активе подопечных Де Дзерби 6 очков.
7 августа поединок против "Александрии" завершился грандиозной сенсацией.
"Горняки" пропустили два гола и потерпели поражение.