Срна: "Динамо" заслуженно стало чемпионом Украины

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна поздравил "Динамо" с заслуженной победой в украинской Премьер-лиге, отметив большой отрыв, в который ушли киевляне.

Хорватский экс-футболист "горняков" также заявил, что в летнее межсезонье донецкий клуб должен будет проанализировать существующие проблемы в команде.

"Вы сами видите по разнице очков, что киевское "Динамо" заслуженно стало чемпионом Украины. Я их поздравляю. А нам нужно все хорошо проанализировать. Футболисты находились в психологической яме", – сказал Срна в эфире программы "Великий футбол", которая вышла на одноименном YouTube-канале.

Напомним, что за два тура до конца УПЛ отрыв столичного клуба от "Шахтера" составляет 13 очков. В пассиве у "Динамо" всего одно поражение в 24 матчах, которое подопечные Мирчи Луческу потерпели в дерби с "горняками".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 24-м туре чемпионата киевляне благодаря хет-трику Виталия Буяльского разгромили "Ворсклу" в Полтаве, а донецкая команда легко победила "Днепр-1", несмотря на гол, пропущенный на последних секундах.