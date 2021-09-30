"Спартак" пропустил гол на 13-й секунде матча в Лиге Европы. Видео

Московский "Спартак" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи" пропустил один из быстрейших голов в истории турнира. Счет в игре был открыт на 13-й секунде.

Инсинье получил диагональный пас на фланге, подал в центр, где голкипер "красно-белых" Александр Максименко ошибся на выходе. Элиф Элмаз удачно подобрал мяч и точным ударом забил первый мяч в матче.

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Отметим, что в итоге россияне одержали победу со счетом 3:2. До 80-й минуты счет был 1:1, однако затем с интервалом в 10 минут Игнатов и Промес вывели свою команду вперед. Виктор Осимхен на 94-й минуте сократил отставание до минимального.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре ЛЕ "Спартак" потерпел сенсационное поражение от варшавской "Легии". Поединок, который прошел в столице РФ, закончился со счетом 0:1.