Где смотреть 'Динамо' в еврокубках. Расписание трансляций квалификации Лиги конференций с 'Арисом'

Киевское "Динамо" в четверг, 10 августа, проведет свой первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. На старте нового сезона еврокубков подопечные Луческу сыграют в Греции против местного "Ариса".

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Игра на стадионе "Клеантис Викелидис" в Салониках начнется в 21:15 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Арис" – "Динамо".

Все болельщики и болельщицы смогут поддержать любимую команду благодаря трансляции на телеканале "2+2", который доступен в эфире T2, а также в медиасервисе Megogo. Кроме того, показ запланирован на Youtube-канал FootballHub.

Также встречу между 5-й командой Греции и вице-чемпионами Украины можно будет посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

"Динамо" улетело в Грецию в следующем составе.

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;

Защитники: Вивчаренко, Попов, Малыш, Тимчик, Дячук, Сирота, Беловар, Дубинчак;

Полузащитники: Сидорчук, Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Перрис, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Кабаев, Буяльский, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани;

Нападающие: Ванат, Бенито

Напомним, что в случае прохода "Ариса", "Динамо" в плей-офф сразится с победителем противостояния "Бешикташ" / "Нефтчи". Матчи этого раунда пройдут 24 и 31 августа.

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