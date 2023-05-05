Согласовано с ФСБ: в ялтинском футбольном клубе прикинулись, что Крым 'один из самых защищенных регионов'

Президент ялтинского "Рубина" Кирилл Шапошников на фоне пожаров на нефтебазах Тамани и Севастополя назвал временно оккупированный Крым одним из самых безопасных регионов России. Функционер, несмотря на "дырявость" ПВО страны-агрессорки не видит причин для того, чтобы это помешало так называемой интеграции команд с полуострова в чемпионат РФ.

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Об этом Шапашников заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Он добавил, что "Рубин" готовится к вступлению в один из дивизионов российского первенства и работает над организацией проведения футбольных матчей, а также назвал Россию "нашей прекрасной страной".

"Крым сейчас – один из самых защищенных и безопасных регионов нашей страны. Причем как для местного населения, так и для приезжих граждан, например туристов или отдыхающих. Безопасность во время матчей обеспечивается согласно плану мероприятий, согласованному с МВД, ФСБ и МЧС. Клуб будет делать все возможное, чтобы визит приезжих команд на полуостров был максимально комфортным. У нас молодая и амбициозная администрация города, которая любит свой край и хочет, чтобы имя Ялты звучало на всю нашу прекрасную страну", – сказал оккупант.

Ранее стало известно, что Россия готовится включить команды из временного оккупированного Крыма в состав второй лиги чемпионата страны, пойдя на обман Европейского футбольного союза (УЕФА).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев заявил о "русском характере, которого никогда не будет у европейцев", и стал посмешищем в сети. А легендарный голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев со словами "Европа – это наше" выступил против выхода России из УЕФА.

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