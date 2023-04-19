Клубы из Крыма принимают в чемпионат России: в РФ решили пойти на обман УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) может готовится команды из временного оккупированного Крыма в состав второй лиги чемпионата страны-агрессора. При этом местные клубы не станут членами национальной федерации. Таким образом в РФ надеются избежать дополнительных санкций.

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Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. При этом функционер отметил, что Европейский футбольный союза (УЕФА) применит дополнительные санкции к России якобы лишь в том случае, если крымчане будут приняты в состав РФС.

"Во вторую лигу попадают клубы, выигравшие третий‑четвертый дивизионы, плюс призеры. Наверное, этот принцип должен соблюдаться. Если мы принимаем крымские клубы членами РФС, то может быть уже не будем в УЕФА. Но взять, например, крымские любительские и детские команды – они участвуют в разных соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России. У нас многие клубы не являются членами РФС. И участвуют в наших соревнованиях", – заявил Митрофанов.

Ранее функционер обвинил УЕФА в том, что организация "слишком быстро" приняла решение об отстранении россиян от своих турниров. Напомним, УЕФА не признает Крым территорией России. ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во второй лиге российского футбола в 2014 году. Однако УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Центрально-азиатской конфедерации CAFA-2023.

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