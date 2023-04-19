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Клубы из Крыма принимают в чемпионат России: в РФ решили пойти на обман УЕФА

Александр Чеканов
Футбол
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Клубы из Крыма принимают в чемпионат России: в РФ решили пойти на обман УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) может готовится команды из временного оккупированного Крыма в состав второй лиги чемпионата страны-агрессора. При этом местные клубы не станут членами национальной федерации. Таким образом в РФ надеются избежать дополнительных санкций.

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Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. При этом функционер отметил, что Европейский футбольный союза (УЕФА) применит дополнительные санкции к России якобы лишь в том случае, если крымчане будут приняты в состав РФС.

 
Клубы из Крыма принимают в чемпионат России: в РФ решили пойти на обман УЕФА

"Во вторую лигу попадают клубы, выигравшие третий‑четвертый дивизионы, плюс призеры. Наверное, этот принцип должен соблюдаться. Если мы принимаем крымские клубы членами РФС, то может быть уже не будем в УЕФА. Но взять, например, крымские любительские и детские команды – они участвуют в разных соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России. У нас многие клубы не являются членами РФС. И участвуют в наших соревнованиях", – заявил Митрофанов.

Клубы из Крыма принимают в чемпионат России: в РФ решили пойти на обман УЕФА

Ранее функционер обвинил УЕФА в том, что организация "слишком быстро" приняла решение об отстранении россиян от своих турниров. Напомним, УЕФА не признает Крым территорией России. ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во второй лиге российского футбола в 2014 году. Однако УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава.

Клубы из Крыма принимают в чемпионат России: в РФ решили пойти на обман УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Центрально-азиатской конфедерации CAFA-2023.

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