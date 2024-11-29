Снова блондинка: как выглядит третья жена легенды 'Динамо' Олега Гусева

Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Гусев в начале минувшего года женился в третий раз. Новой избранницей нынешнего помощника Александра Шовковского снова стала блондинка – на этот раз девушка по имени Виктория, которая младше супруга на девять лет.

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О новой жене Гусева известно, что она является дочерью скандального экс-депутата Юрия Солода. Она позиционирует себя как модель, часто появляясь на обложках гламурных журналов. Также Виктория основала собственный косметический бренд. В социальных сетях девушка активно делится с подписчиками эффектными фотографиями.

В январе у пары родился сын. Это уже третий ребенок Олега. Ранее Гусев был женат на Олесе, после чего восемь лет прожил в браке с Марией. От первой жены у Гусева есть сын Алексей. От второго брака у него есть дочь Александра.

OBOZ.UA предлагает своим читателями яркие фотографии Виктории Гусевой.

Как сообщал OBOZ.UA, жена главного тренера Александра Шовковского Мария Кутепова показала, чем муж занимается в перерывах между матчами.