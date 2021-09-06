СМИ рассказали о проблемах в сборной Франции после ничьей с Украиной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам начал терять контроль над своими футболистами. Об этом местные СМИ написали после ничьей с Украиной (1:1) в выездном матче отбора на ЧМ-2022, который состоялся 4 сентября.

Как сообщает издание GetFrenchFootballNews со ссылкой на L'Equipe, возвращение в сборную Карима Бензема, который впервые за пять лет сыграл за национальную команду на Евро-2020, привело к еще большим проблемам в раздевалке. Дело в том, что Дешам начал по-другому вести себя с подопечными.

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Если перед российским чемпионатом мира 2018 года наставник "трехцветных" вселял страх в игроков, то после триумфа на Мундиале их отношения потеплели. Сейчас французский специалист более лояльно относится к футболистам и прислушивается к их советам по стилю игры и подбору исполнителей.

Также отмечается, что ухудшилась и ситуация в раздевалке. Капитан команды Уго Льорис раскритиковал партнеров после ничьей с Украиной, заявив, что им не хватает агрессивности и серьезности.

Как сообщал OBOZREVATEL, наша сборная открыла счет в поединке с французами, но упустила победу и продлила ничейную серию уже до пяти матчей в отборочном цикле.