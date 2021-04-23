"Шахтер" предложил двухлетний контракт итальянскому тренеру – журналист

"Шахтер" связался с главным тренером "Сассуоло" Роберто де Дзерби, чтобы обсудить детали его возможного перехода в донецкий клуб.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, итальянскому специалисту предложили двухлетний контракт. В его кандидатуре лично заинтересован директор "горняков" по футболу Дарио Срна.

41-летний Де Дзерби возглавляет "Сассуоло" с лета 2018 года, а его соглашение с командой действует до 30 июня 2021 года. Он провел 114 матчей у руля клуба, в среднем набирая 1,33 очка за игру. После 32 туров в нынешнем сезоне итальянской Серии А его подопечные занимают восьмое место с 49 очками.

Де Дзерби начинал тренерскую карьеру в "Дарфо Боарио", а затем работал с "Фоджей", "Палермо" и "Беневенто".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный журналист Игорь Цыганык считает, что нынешний тренер "Шахтера" Луиш Каштру уйдет после окончания сезона, поскольку у него есть проблемы внутри команды. Согласно информации СМИ, в кандидатуре португальца заинтересован катарский клуб.