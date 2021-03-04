СМИ назвали города, которые первыми могут остаться без Евро-2020 по футболу

Шотландский Глазго и ирландский Дублин могут стать первыми городами, которые потеряют право на проведение матчей Евро-2020, запланированное на лето 2021 года.

Как сообщает издание BBC, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет, чтобы страны-хозяйки чемпионата Европы поделились с организацией своими планами на турнир, включая ситуацию с возвращением болельщиков на трибуны. Крайний срок предоставления этой информации – 7 апреля.

Отмечается, что шотландское и ирландское правительства пока не могут гарантировать, что они смогут пустить зрителей на свои стадионы во время Евро-2020. Сейчас шансы Глазго и Дублина принять матчи турнира крайне невелики, так как местные власти гораздо строже относятся к ситуации с COVID-19, чем другие города.

Напомним, что на шотландском "Хэмпден Парке" и ирландском стадионе "Авива" должно пройти по четыре матча чемпионата Европы.

Изначально планировалось, что Евро-2020 состоится в 12 городах. УЕФА еще не отказался от этой идеи, несмотря на пандемию коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустил повторный перенос турнира.