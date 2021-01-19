Эксперт ВОЗ допустил повторный перенос Евро-2020

Эксперт из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Сантьяго Мас-Кома заявил, что нынешняя ситуация с пандемией коронавируса не вселяет уверенность в том, что Евро-2020 по футболу и Олимпиада в Токио пройдут летом 2021 года.

В интервью изданию Sport24.ru специалист рассказал о неопределенностях, связанных с влиянием вакцин на скорость распространения COVID-19. Кроме того, он отметил, что некоторые страны испытывают проблемы с проведением вакцинации населения.

"Смогут ли вакцины остановить это распространение – все еще большой вопрос. Мы знаем, что вакцинированные люди по-прежнему восприимчивы к инфекции, и они, вероятно, также смогут заражать окружающих. До сих пор мы точно не знаем, смогут ли вакцины снизить скорость распространения болезни и, если это произойдет, в какой степени. Другой момент касается скорости, с которой в разных странах смогут развернуть вакцинацию людей. Некоторые страны признают, что у них будут проблемы с введением второй дозы через три недели после первой. В свою очередь, фармацевтические компании отвечают, что они не могут гарантировать эффективность вакцины, если вторая доза будет введена позже", – рассказал Мас-Кома.

Эксперт признался, что нынешняя ситуация не дает оснований для оптимизма, поэтому во всех случаях организаторы крупных мероприятий держат в уме вариант с их повторным переносом.

"Я вовлечен в организацию масштабных мероприятий, запланированных на июль–август 2021 года. Во всех этих случаях мы пришли к выводу, что нынешнее ключевое слово – это неуверенность, и что нынешнее развитие пандемии не дает оснований для оптимизма. Таким образом, во всех случаях мы думаем о плане Б, то есть новой отсрочке соревнований. Вы наверняка знаете, что обсуждается возможность очередного переноса Олимпийских игр в Токио. И это несмотря на то, что в Японии вторая волна COVID-19 проходит с довольно низкими показателями заболеваемости", – подытожил Мас-Кома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ назвали четыре варианта проведения Евро-2020.