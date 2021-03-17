СМИ назвали футболиста, которого Луческу хочет подписать в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет летом 2021 года подписать хорватского нападающего "Горицы" Кристиана Ловрича, сообщает Meta-Ratings.com.ua.

По информации ресурса, румынский специалист настаивает, чтобы вице-чемпионы Украины продолжили переговоры с шестой командой Хорватии в следующее межсезонье.

Ранее сообщалось, что хорваты попросили за 25-летнего футболиста пять миллионов евро, однако "Динамо" это не устроило и оно попыталось сбить цену. В итоге хорваты были готовы отпустить Ловрича в Киев за 2,8 миллиона евро. "Динамо" настаивало на цифре в 2,5 миллионов. В итоге трансферное "окно" закрылось и Ловрич остался в "Горице".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что главный тренер команды Мирча Луческу сам решил не проводить трансферную кампанию в зимнее межсезонье.