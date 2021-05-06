СМИ назвали форварда, которого Луческу хочет видеть в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заинтересован в приглашении бразильского нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Ренато Кайзера в команду.

Как сообщает издание CalcioMercato.it, румынский специалист уже начал работу над поиском кандидатур для усиления команды и пристально следит за чемпионатом Бразилии. Отмечается, что этот футболист также привлек внимание турецких клубов.

Кайзер является воспитанником клуба "Деспортиво Бразил", из которого он в юном возрасте перебрался в "Васко да Гама", но в ее составе Ренато закрепиться не удалось. Нападающий выступал за пять разных команд на правах аренды, а в 2018-м присоединился к "Крузейро". Там история повторилась, в результате чего в сентябре 2020 года бразилец перешел в "Атлетико Паранаэнсе".

Кайзер принял участие в 32 матчах за клуб во всех турнирах, забил в них 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 1,3 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" может отдать в "Черноморец" 12 своих футболистов.