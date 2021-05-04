"Динамо" может отдать 12 футболистов в знаменитый украинский клуб – СМИ

"Динамо" обратилось к руководству "Черноморца", предложив одесситам сотрудничество в сезоне 2021/22.

Как сообщает издание Meta-ratings.com.ua, киевляне предлагают "морякам" взять в аренду 12 футболистов молодежного состава клуба, которые сейчас выступают за "Динамо" U-21. В "Черноморце" взяли время на раздумья и пообещали дать ответ после окончания нынешнего сезона.

Одесская команда ведет борьбу за выход в украинскую Премьер-лигу. Сейчас она занимает второе место после 24 матчей с 51 очком. Лидером Первой лиги является "Верес", на счету которого 52 пункта в 22 поединках.

Отметим, что предложение киевского гранда объясняется тем, что с сезона 2021/22 в нашей стране будет отменен чемпионат до 21 года. Все желающие клубы могут заявить свои команды в Первую и Вторую лиги Украины.

"Динамо" досрочно выиграло последний молодежный чемпионат нашей страны, обеспечив себе титул за два тура до конца.

Как сообщал OBOZREVATEL, юный полузащитник киевлян Назар Волошин отметился шедевральным голом после удара рабоной в первенстве U-21.