Случился худших из возможных сценариев, – тренер "Брюгге" о поражении от "Динамо" в ЛЕ

Исполняющий обязанности главного тренера "Брюгге" Рик де Мил признался, что он и его подопечные крайне разочарованы тем, как сложился ответный матч против "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы (0:1).

Бельгийский специалист считает, что травма Баса Доста, которая вывела его из игры во второй половине встречи, ослабила команду в концовке поединка. Несмотря на вылет из турнира, он заявил, что "Брюгге" провел хорошую еврокубковую кампанию.

"Мы должны были действовать более эффективно. Случился худший из возможных сценариев: гол в конце матча. Все были очень разочарованы. Но мы знаем, что заслужили большего. Команда провела отличную еврокубковую кампанию, но могло быть и лучше. Однако, прежде всего, давайте помнить о хороших вещах. Трудно оценить, насколько серьезна травма Доста. Завтра будет ясность в этом вопросе. Надеемся, что все будет хорошо. Когда игрок выбывает из игры, это всегда большое разочарование. Это ослабило нас в конце матча", – цитирует слова Де Мила официальный сайт "Динамо".

Напомним, что киевляне с минимальным счетом на выезде обыграли "Брюгге" благодаря голу Виталия Буяльского.

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