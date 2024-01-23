Словацкому клубу прилетела карма за матч с московским 'Динамо'

Словацкий футбольный клуб "Слован" лишился товарищеского матча со "Славией" после того, как объявил о своей игре с московским "Динамо". Изначально чехи планировали провести поединок с командой из Братиславы 4 февраля, но отменили встречу.

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"Клуб не собирается проводить подготовительный матч со "Слованом" из Братиславы", - говорится заявлении пресс-службы вице-чемпиона Чехии.

Сутками ранее помощник главного тренера "Слована" Любош Беньковский у себя в Instagarm указал "Динамо" Москва среди соперников команды на сборах в Катаре.

Позже пост был отредактирован, а упоминание о россиянах было убрано.

Несмотря на это президент "Славии" Ярослав Тврдик заявил, что его подопечные не будут играть контрольный поединок со "Слованом". Об отмене встречи Тврдик написал у себя в Х, добавив фото украинского защитника "Славии" Тараса Качарабы.

В итоге 23 января "Слован" все-таки провел спарринг с "Динамо" М, проигнорировав новость на всех своих ресурсах. О победе со счетом 2:1 сообщили лишь россияне.

Уже после игры владелец "Слована" Иван Кмотрик попытался оправдаться недостатком команд, для товарняков.

"А с кем нам играть, когда "Динамо" тоже тренируется? Мы хотели сбалансированного соперника. Мы могли бы сыграть с "Вионом" в Словакии", – сказал Кмотрик.

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