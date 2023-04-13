Не 5 и не 10 лет: комментатор 'Матч ТВ' назвал срок, когда Россию вернут в турниры УЕФА и ФИФА

Комментатор пропагандистского телеканала "Матч ТВ" Роман Нагучев выразил уверенность в то, что российские футбольные команды совсем скоро вернутся в международные турниры. По его мнение, между РФ и мировой федерацией (ФИФА) существуют договоренности о том, при каких условиях представители страны-агрессора будут восстановлены в соревнованиях.

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Об этом Нагучев заявил в интервью порталу Sports.ru. Он отметил, что отстранение россиян от турниров Европейского футбольного союза (УЕФА), которое вступило в силу в феврале 2022 года, продлится не более пяти лет. Именно по этому журналист не видит смысла для РФ переходить в Азию.

"При первой же возможности нас туда вернут. Я уверен, что это не 10-летняя дисквалификация. И даже не уверен, что пятилетняя. Я уверен, что есть определенное условие и ФИФА его озвучила. И это условие точно будет выполнено. Понятно, что у ФИФА и УЕФА не всегда получается, но они очень стараются действовать в рамках этого принципа: футболисты и вообще спортсмены должны быть дистанциированы от политики. Думаю, именно это УЕФА каждый раз подчеркивает, говоря, что Россия – член УЕФА. И останется им", – сказал Нагучев.

Летом УЕФА отстранил российские клубы от нового сезона Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а национальную команду – от отборочного турнира Евро-2024. Президент УЕФА Александар Чеферин заявил, что не видит причин для возвращения РФ в европейский футбол.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский легионер санкт-петербургского "Зенита" Малком, который 24 февраля нынешнего года получил российское гражданство, выразил желание покинуть Россию и пожаловался на войну в Украине.

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