Переход в Азию? Президент УЕФА ответил на вопрос о допуске России

Европейский футбольный союз (УЕФА) вряд ли вернет российские команды в турниры под своей эгидой до конца войны в Украине. При этом решение об этом будет принимать исполком организации, однако ее президент Александар Чеферин не видит предпосылок для пересмотра санкций в отношении страны-агрессора.

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Об этом сам Чеферин заявил на пресс-конференции в Лиссабоне после окончания конгресса УЕФА, где он был переизбран главой союза до 2027 года. "Если вы хотите мое личное мнение, то пока война не прекратится, нам будет очень трудно что-то изменить", – приводит слова словенца Reuters, пишет devdiscourse.com.

Летом УЕФА отстранил российские клубы от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а национальную команду – от отборочного турнира Евро-2024. Из-за этого РФ рассматривала возможность перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Ранее в РФ заявили, что европейские футбольные федерации якобы выступают за возвращение российских национальных сборных и клубных команд в международные турниры.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский легионер санкт-петербургского "Зенита" Малком, который 24 февраля нынешнего года получил российское гражданство, выразил желание покинуть Россию и пожаловался на войну в Украине.

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