"Слава Украине!" Футболист сборной написал душевный пост в соцсетях

После отборочного матча чемпионата мира в Зенице форвард сборной Украины Артем Довбик, который нескромно отозвался о своем голе в Боснии, написал жизнеутверждающий пост в сети. 24-летний футболист полон желания пробиться в финальный турнир чемпионата мира, в котором "сине-желтые" играли всего один раз – в 2006 году.

На своей странице в Instagram игрок "Днепра-1" не стал бурно праздновать успех над сборной Боснии и Герцеговины, который позволил нашей команде занять второе место в отборочной группе. Артем уже готовится сражаться за путевку на Мундиль-2022 в стыковых матчах.

"Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте – чемпионату мира. Слава Україні!" – патриотично завершил сообщение Довбик. К нему он приложил три фотографии с матча, в том числе – празднования победы с партнерами и болельщиками.

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Напомним, сборная Украины сыграет в раунде плей-офф чемпионата мира в марте 2022 года.

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