Скандалы Роналду в Манчестере: заливал депрессию, обвинялся в изнасиловании и заставил удалить Руни

Елена Павлова
Елена Павлова
Футбол
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Криштиану Роналду

27 августа Криштиану Роналду объявил о возвращении в "Манчестер Юнайтед". Португальский голеадор выступал за "Красных Дьяволов" с 2003 по 2009 год и трижды выиграл с ними чемпионат Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и получил "Золотой мяч". Но были у Роналду на туманном Альбионе и неприятные эпизоды.

OBOZREVATEL вспомнил скандалы с участием Криштиану в Англии, ненависть фанатов и разборки с одноклубниками.

Криштиану Роналду

Конфликт Роналду и Ван Нистелроя

Как вспоминал француз Луи Саа, у нидерландского нападающего Руда ван Нистелроя было огромное эго: "Он хотел, чтобы все передачи шли только на него. И тренеру было нелегко справляться с этим качеством, поскольку в то время нужно было развивать Роналду и Руни". Иногда нидерландец доводил Криштиану до слез.

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Последней каплей стали слова ван Нистелроя о том, что Роналду нашел в ассистенте Фергюсона Карлуше Кейруше "нового папика" после того, как отец Криштиану умер от алкоголизма. Потом Руд принес Роналду извинения, но тот их не принял. Когда о случившемся узнал Фергюсон, выгнал нидерландца. В 2006-м ван Нистелрой перешел в "Реал", где в 2009-м также оказался Роналду. И через полгода голландец покинул мадридский клуб.

Обвинения в изнасиловании

В начале октября 2005 года стало известно, что 20-летний португалец обвиняется в изнасиловании. Это шокировало британскую общественность, ведь игрок и так пользовался повышенным спросом у девушек. Инцидент произошел в ночь на 2 октября в лондонском отеле "Сэндерсон" после победы "Манчестер Юнайтед" над "Фулхэмом" – 3:2.

Криштиану Роналду форма

Криштиану добровольно явился на допрос с участок, где следователи мариновали его девять часов, но вынуждены были отпустить. Так как после показаний многочисленных свидетелей стало ясно, что молодая звезда стала жертвой банального секс-шантажа.

Запой на Юге Португалии

После того, как в сентябре 2005 года у Роналду умер отец, а месяц спустя его арестовали по обвинению в изнасиловании, у голеадора началась депрессия, которую он решил заглушить на юге Португалии. И как утверждали СМИ, при помощи спиртного и девушек. И подумывал про уход из "МЮ".

Роналду вернулся в МЮ.

Тренер "Юнайтед" Алекс Фергюсон лично летал в Алгарве и сумел достучаться до подопечного. Криштиану не только вышел из кризиса, но и согласился остаться в команде.

Конфликт Роналду и Руни

Все произошло по ходу матча 1/4-й чемпионата мира-2006 между Англией и Португалией. В борьбе за мяч Уэйн Руни ударил ногой в пах португальца Рикарду Карвалью, и Роналду активно настаивал на удалении своего одноклубника по "МЮ". Англичанин, раздраженный поведением Криштиану, оттолкнул его и был удален с поля. А его сборная проиграла.

После возвращения Роналду в Англию фанаты освистывали его на всех аренах. И хоть потом партнеры помирились, мудрый Алекс Фергюсон запретил Гари Невиллу отдавать кому-то из этой парочки свою капитанскую повязку: "Сказал, что если я ее отдам Руни, то Роналду сойдет с ума. Если же ее получит Криштиану, то крыша поедет у Уэйна".

Криштиану Роналду

Смазливый обманщик

Если в "Манчестер Юнайтед" Роналду обожали, то в остальной части футбольной Англии его преимущественно ненавидели, обвиняя в нырках и симуляции. Мол, он просто выпрашивал у арбитров пенальти и карточки для соперников. Бывало, что с трибун ему кричали обманщик, а то и что-то похуже.

Криштиану Роналду во время выступления за "МЮ"

За свою звезду вступался Фергюсон: "Криштиану перенес операцию на лодыжке – следствие ударов, которые он регулярно получает. Он заслуживает восхищения за то, что продолжает играть смело, не обращая внимания на удары. Парень несется на полной скорости, а на нем гвоздями висят защитники. Кто-то подталкивает, кто-то наступает на пятку – как тут удержишь баланс? Он не обманщик!".

Проигранный финал Месси

Многие и сегодня винят Криштиану в проигранном финале Лиги чемпионов 2009 года. Дескать, португалец был больше сосредоточен на том, как выбить для себя более выгодный контракт с мадридским "Реалом", чем на подготовке к финалу с "Барселоной" и противостоянию с Месси. "МЮ" тогда уступил 0:2, а Роналду вскоре уехал в Испанию и получил зарплату 11 млн евро в год.

Криштиану Роналду

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что уважает решение Криштиану Роналду покинуть клуб. Он отметил, что это личный выбор игрока.

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