Роналду покинул "Ювентус" и перешел в новый клуб. Заявление футболиста и официальное подтверждение

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Криштиану Роналду

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду вернулся в английский "Манчестер Юнайтед", где выступал с 2003 по 2009 год. Нападающий перебрался на "Олд Траффорд" из "Ювентуса".

Об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов". "Манчестер Юнайтед" рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с "Ювентусом" о трансфере Криштиану Роналду при условии согласования личных условий, получения визы и прохождении медицинского обследования", – говорится в заявлении английского гранда.

МЮ сообщил о трансфере Роналду.
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Криштиану во время выступлений за МЮ.
Роналду ушел из "Ювентуса".

По данным издания La Repubblica, Криштиану подпишет с МЮ двухлетний контракт на 58 миллионов евро. На своей странице в социальной сети Instagram футболист попрощался с туринским клубом.

"Я ухожу из замечательного клуба, самого большого в Италии и, безусловно, одного из самых больших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу за "Ювентус", и я всегда буду любить Турин до последних дней", – написал португалец.

Криштиану Роналду

Криштиану провел шесть сезонов в МЮ, перейдя в 2003 году из португальского "Спортинга". Он провел 292 матча, в которых забил 118 голов. Вместе с английским клубом он трижды становился чемпионом страны, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а в 2008-м взял "Золотой мяч".

Роналду выиграл четыре Лиги чемпионов с "Реалом".

На следующий год португальский форвард за 94 миллиона евро перебрался в мадридский "Реал". С испанским клубом Роналду четырежды выиграл Лигу чемпионов и завоевал еще четыре "Золотых мяча". На его счету фантастические 450 голов в 438 матчах.

Отыграв девять сезонов за "королевский клуб", Криштиану решил попробовать свои силы в чемпионате Италии, перейдя в "Ювентус". Здесь он забил 101 гол в 138 поединках, дважды выиграв Серию А.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что уважает решение Криштиану Роналду покинуть клуб. Он отметил, что это личный выбор игрока.

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