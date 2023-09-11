Скандал дня: звезда мирового футбола попался на допинге

Полузащитник сборной Франции и туринского "Ювентуса" Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Тестирование 30-летнего футболиста было проведение после матча первого тура чемпионата Италии, в котором "старая сеньора" играла на выезде с "Удинезе".

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Об этом сообщает информационное агентство Agenzia Nazionale Stampa Associata. Погба матч в Удине провел на скамейке запасных, однако позже выходил на замены в поединках против "Болоньи" и "Эмполи". У французского игрока есть три дня на подачу запроса на вскрытие пробы "Б".

Тестостерон нельзя принимать без терапевтического исключения. Если положительный результат подтвердится, Погба грозит двухлетняя дисквалификация. В случае, если будет доказано преднамеренное употребление запрещенного препарата, то полузащитник может получить максимальное наказание – отстранение от футбола на четыре года.

Отметим, что в 2016 году Погба установил трансферный рекорд мирового футбола на тот момент, перейдя из "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.

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