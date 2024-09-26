Скандал дня. Знаменитый футболист, поддерживавший Украину, внезапно 'переобулся' и унизился перед Россией

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич подписал контракт с московским ЦСКА на правах свободного агента. Контракт с хавбеком подписан по схеме "1+1"..

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После подписания договора босниец извинился за свои слова о России. Четырехкратный чемпион Италии в составе "Ювентуса" и финалист Лиги чемпионов в начале сентября 2022 года выступил против матча сборных России и Боснии и Герцеговины.

32-летний футболист тогда еще эмиратского клуба "Шарджа", который ранее выступал в "Роме" и "Барселоне", в комментарии порталу Sportske.ba назвал провальным решение Боснийского футбольного союза согласиться на предложение агрессоров. Игрок наотрез отказался тогда ехать в РФ.

"Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться", – цитирует спортсмена сайт ЦСКА.

Пьянич подчеркнул, что сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением.

"И мне жаль, что так происходит, но повторюсь – мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России. Я футболист, и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА – в этом моя миссия. Это моя работа, которой я занимаюсь больше 20 лет, и мои тренеры и партнеры могут быть уверены, что я буду делать все, что в моих силах", – подытожил знаменитый футболист.

Как сообщалось, Пьянич в ЦСКА будет получать 1 млн евро в год и бонусы: по 150 тысяч евро за чемпионство и победу в Кубке России.

Отметим, что форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко также выступил против игры с агрессорами, поддержав Украину. Легенды нашего футбола обратились к игрокам боснийской команды.

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