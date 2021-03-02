Швейцария – Украина: СМИ сообщили неутешительные подробности по делу о техническом поражении

Украина проиграла дело о техническом поражении за матч шестого тура Лиги наций против Швейцарии в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", Украинская ассоциация футбола (УАФ) уже рассчиталась со швейцарской юридической компанией Kellerhars Carrard, которая представляла интересы нашей страны. УАФ выплатила сумму без премиальных бонусов, которые были предусмотрены в случае удовлетворения апелляции Украины.

Напомним, что 17 ноября 2020 года подопечные Андрея Шевченко должны были сыграть со Швейцарией в последнем туре Лиги наций, но матч был отменен после решения врача кантона Люцерн отправить нашу делегацию на карантин из-за вспышки коронавируса. После возвращения в Киев украинцы сдали ПЦР-тесты, которые не показали ни одного положительного результата.

Несмотря на это, УЕФА принял решение присудить нашей сборной техническое поражение. Если оно останется в силе, то Украина автоматически вылетит из элитного дивизиона Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава УАФ Андрей Павелко рассказал, с какими решениями CAS будет согласна наша сторона.