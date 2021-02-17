Швейцария – Украина: Павелко рассказал, с какими решениями УЕФА согласится УАФ

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что украинская сторона будет настаивать на том, чтобы наша сборная все же вышла на футбольное поле и сыграла матч против Швейцарии в Лиге наций.

Несмотря на это, в комментарии телеканалам "Футбол 1/2/3" он отметил, что УАФ устроит и решение УЕФА, согласно которому результат поединка будет определен методом жеребьевки.

"С нашей стороны мы предлагаем главную задачу – сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение. Если же совсем не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевка рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", – заявил Павелко.

Напомним, что матч между Швейцарией и Украиной в шестом туре Лиги наций должен был состояться 17 ноября 2020 года, но из-за вспышки коронавируса в нашей команде был отменен, поскольку врач кантона Люцерн отправил украинскую делегацию на карантин.

После приезда в Киев все футболисты, тренерский штаб и персонал сборной сдали отрицательные тесты на COVID-19, но УЕФА все равно засчитал подопечным Андрея Шевченко техническое поражение.

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