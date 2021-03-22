Швейцария – Украина: Шевченко отреагировал на решение о техническом поражении

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что расстроился, узнав о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отклонить апелляцию нашей стороны и оставить в силе техническое поражение (0:3) от Швейцарии в последнем туре Лиги наций.

В эфире программы "Великий футбол" наставник национальной команды заявил, что считает, что Украина заслужила сохранить свое место в элитном дивизионе турнира.

"Однозначно, я расстроен. В первую очередь, по той причине, что команда заслужила остаться в элитном дивизионе. Мы выиграли два матча, достаточно хорошо показали себя, обыграли швейцарцев, но нам не дали встретиться с ними еще раз. Поэтому я расстроен", – прокомментировал ситуацию Шевченко.

Напомним, что 17 ноября 2020 года Украина должна была сыграть со Швейцарией в шестом туре Лиги наций, но врач кантона люцерн отправил нашу делегацию на карантин. Из-за этого поединок был отменен.

Наша команда в полном составе сдала отрицательные тесты на коронавирус после возвращения в Украину, но УЕФА все равно засчитал Украине техническое поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, это привело к вылету подопечных Шевченко из элитного дивизиона Лиги наций.