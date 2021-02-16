Юрист назвал шансы Украины выиграть дело у УЕФА по матчу со Швейцарией

Спортивный юрист Евгений Пронин считает, что вероятность победы в Спортивном арбитражном суде в Швейцарии по делу №7572 больше чем 50%.

Украина в Лозанне оспаривает решение Европейского футбольного союза (УЕФА) присудить техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией, который не состоялся из-за коронавируса в нашей сборной.

"С правовой точки зрения я вижу у Украины шансы – больше чем 50 на 50. Но мы уже видели, что в спортивные вещи часто вмешивалась политика, внешнее влияние. Вряд ли это такого типа дело, что нужно вмешиваться в нее политически", – цитирует Пронина телеканал "Футбол".

Адвокат еще раз подчеркнул, что у нас больше шансов выиграть, чем проиграть.

Ранее ведущий "ПроФутбол Digital" Игорь Цыганык заявил, что решение по матчу Швейцария – Украина будет объявлено примерно через три недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, после возвращения в Киев вся украинская делегация сдала отрицательные тесты на COVID-19. Несмотря на это, УЕФА засчитал нашей сборной техническое поражение, из-за которого команда Андрея Шевченко вылетела из элиты Лиги наций.