Шведські футболісти "найнахабнiшим способом в історії" зірвали атаку суперника. Відео

Футболісти шведського клубу АІК під час матчу 30-го туру чемпіонату країни у Вищій лізі кинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника.

Інцидент стався на 93-й хвилині зустрічі проти "Ельфсборга". За рахунку 2:2 після невдалого розіграшу кутового АІКа, голкіпер гостей спробував на останніх секундах організувати швидку контратаку. Захисники гостей не встигали в оборону і Себастьян Ларссон вибив на поле ще один м'яч.

Після того, як суддя ніяк не відреагував на другий снаряд на газоні, його партнер вдруге викинув другий м'яч під ноги опонентам.

Під невдоволені вигуки гравців "Ельфсборга" рефері зупинив зустріч, нагородивши Ларссона "гірчичником". Поєдинок завершився внічию 2:2.

У мережі це відео зібрало понад півмільйона переглядів, а в коментарях такий спосіб назвали "найнахабнiшим в історії".

This might be the best thing you see all week.



It's the 93rd minute. AIK are drawing 2 – 2 against Elfsborg, who are on the counter, bearing down on their goal. So the AIK players take matters into their own hands ... pic.twitter.com/VRZn7qWoaw