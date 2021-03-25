Шовковский опубликовал загадочное сообщение после ничьей с Францией

Тренер сборной Украины по футболу Александр Шовковский заинтриговал болельщиков сообщением в социальной сети Instagram.

Комментируя ничью команды с Францией на старте отбора к ЧМ-2022, помощник Андрея Шевченко отметил дисциплину в игре "желто-синих" и вспомнил об одной детали, которая поразила команду. При этом СаШо не стал ее называть.

"Спасибо за результат этому стадиону. Спасибо команде за самоотверженность, за то, что выполнили тренерскую установку. А вне игры было! Но несмотря на это мы все-таки добились положительного для нас результата! Нам всегда есть чему учиться и к чему стремиться... Есть один факт, который нас поразил, но я не могу об этом говорить! Пока..." – написал Шовковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА переписал гол сборной Украины в матче с Францией на полузащитника нашей команды Сергея Сидорчука.