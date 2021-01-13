Шотландский футболист спас команду невероятным голом с центра поля. Видео

Нападающий шотландского клуба "Данди Юнайтед" Лоуренс Шенкленд отметился фантастическим голом в 23-м туре чемпионата страны.

25-летний футболист сборной Шотландии спас свою команду от поражения в матче против "Сент-Джонстон" (2:2), забив мяч с центра поля.

На 53-й минуте при счете 1:2 гости неудачно разыграли штрафной, позволив сопернику совершить перехват. Шенкленд увидел, что голкипер гостей не успевает вернуться в ворота и мощным выстрелом отправил кожаную сферу четко под перекладину.

Эта ничья позволила "Данди" набрать 27 очков и сохранить шестую строчку в турнирной таблице Высшей лиги. "Сент-Джонстон" идет девятым. Лидирует с 65 пунктами "Рейнджерс".

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский футболист "Крузейро" Рафаэль Собис, отец которого – украинец, забил гол фантастическим ударом с центра поля в матче местной Серии Б против "Гремио Бразил".